Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Каратист из Карелии завоевал серебряную медаль на первенстве России среди юниоров 2
14.04.2021 18:20
В Петрозаводске нашли новую площадку для строительства школы-интерната для инвалидов 3
14.04.2021 16:38
Бывшего федерального инспектора по Карелии осудили за госизмену 8
14.04.2021 15:06
Медики не обнаружили нарушений здоровья у госпитализированного экс-главы Минтранса Карелии Кайдалова 6
14.04.2021 15:21
Еще два кандидата вступили в борьбу за должность сити-менеджера Петрозаводска 17
14.04.2021 16:59
Команда Святослава Нефедова одержала победу на Чемпионате Карелии по баскетболу (ФОТО) 3
14.04.2021 12:50
В Петрозаводске изнасиловали женщину в подъезде 6
14.04.2021 18:33

В Карелии отреставрируют часовню Успенского собора в Кеми

Новости. Культура
11:48, 15 Апреля 2021
фото: © monuments.karelia.ru
Загрузка...

На реставрацию памятника деревянной архитектуры XVII столетия выделено около 1,3 миллиона рублей.

В нынешнем году в Карелии намечена реставрация часовни Успенского собора в Кеми, которая является объектом культурного наследия федерального значения. Заказчиком работ на памятнике деревянной архитектуры XVII столетия выступило министерство культуры России. Средства на эти цели в объеме около 1,3 миллиона рублей выделены из федерального бюджета.


© kamelopardalis.livejournal.com

Госконтракт на реставрацию часовни заключен с фирмой «Лидер-строй С» из Ивановской области. Она оказалась единственным участником конкурса, который планировалось провести в конце прошлого года. Никто из карельских реставраторов не захотел подать заявку на этот конкурс.

Почему это происходит, читайте в статье «Реставрация по цене каркасного дома»

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.04.2021, 20:40
В МЧС рассказали, как без нарушений жарить шашлык на даче
14.04.2021, 18:33
В Петрозаводске изнасиловали женщину в подъезде
08.04.2021, 11:13
ДАВАЙТЕ ВЫБИРАТЬ: Кто должен стать кандидатом на должность главы Петрозаводска от КПРФ? (ОПРОС)
14.04.2021, 12:02
Очередная партия арестованных приставами автомобилей в Карелии выставлена на продажу
10.04.2021, 12:01
Фуры застряли на размытой объездной дороге в районе Повенца в Карелии (ВИДЕО)
10.04.2021, 15:41
Глава Минстроя Карелии рассказал о расселении аварийных домов в Петрозаводске

Аналитика

14.04.2021 09:35
Капитал
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Карельские геологи отметили свой профессиональный праздник 3
14.04.2021 09:30
Реставрация по цене каркасного дома
13.04.2021 16:15
А уголек-то коптит 3
12.04.2021 15:05
Петрозаводск будущего: умный, комфортный и безопасный 24
12.04.2021 09:43
Вся аналитика

Чтиво

12.04.2021 15:50
Без политики
Костная клиника: снятие боли за один сеанс
Боль в спине или суставе – невыносимое ощущение, которое преследует и днём, и ночью, напоминает о себе при каждом неловком движении, мешает работать, жить и радоваться жизни.
АО «ОРЭС - Петрозаводск» не скрывает информации об отключениях
09.04.2021 18:45
Выйду на uuličču, гляну на "село" 16
06.04.2021 09:15
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»