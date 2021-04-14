В Карелии отреставрируют часовню Успенского собора в Кеми

На реставрацию памятника деревянной архитектуры XVII столетия выделено около 1,3 миллиона рублей.

В нынешнем году в Карелии намечена реставрация часовни Успенского собора в Кеми, которая является объектом культурного наследия федерального значения. Заказчиком работ на памятнике деревянной архитектуры XVII столетия выступило министерство культуры России. Средства на эти цели в объеме около 1,3 миллиона рублей выделены из федерального бюджета.

Госконтракт на реставрацию часовни заключен с фирмой «Лидер-строй С» из Ивановской области. Она оказалась единственным участником конкурса, который планировалось провести в конце прошлого года. Никто из карельских реставраторов не захотел подать заявку на этот конкурс.

Почему это происходит, читайте в статье «Реставрация по цене каркасного дома»