В Карелии отреставрируют одну из старейших деревянных часовен

Госконтракт на реставрационные работы заключен с фирмой из Ивановской области.

В нынешнем году в карельском селе Вешкелица начнется реставрация деревянной часовни Георгия Победоносца, которая является объектом культурного наследия федерального значения. Эта часовня считается одной из старейших в Карелии: ее возраст датируется XVII столетием, и до того, как памятник был перенесен в 1989 году в Вешкелицу, он украшал другую карельскую деревню Кангозеро, которой больше нет на карте республики.

Заказчиком противоаварийных, консервационных и реставрационных работ на вешкелицкой часовне выступило министерство культуры России, которое выделило на эти цели более 1,2 миллиона рублей. Однако на конкурс, который был объявлен Минкультом в конце прошлого года, не заявился ни один из карельских реставраторов. Единственным участником этого конкурса оказалась фирма из Ивановской области, с которой и был в итоге заключен государственный контракт.

Почему специалисты из Карелии не желают участвовать в торгах на реставрационные работы, читайте в статье «Реставрация по цене каркасного дома».