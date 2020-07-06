В Карелии палаты больных пневмонией пополнились новыми пациентами

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с коронавирусом.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 820 пациентов, 63 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Двевять человек за сутки госпитализированы с пневмонией в Карелии.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Напомним, общее число инфицированных ковидной инфекцией в Карелии на 7 июля составило 1581.