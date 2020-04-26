В Карелии пенсионер лишился денег, попросив знакомого сходить до банкомата

В Беломорске доверчивый пенсионер остался без 4 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции обратился 67-летнй мужчина и сообщил, что с его банковского счета исчезли 4 тыс. рублей. Обнаружилось это, когда он решил проверить свой баланс.

Полицейские выяснили, что к краже причастен 40-летний знакомый пенсионера. В один из дней он заходил к пожилому человеку домой. Тот, ссылаясь на проблемы со здоровьем, попросил гостя сходить до банкомата и снять 3 тыс. рублей. Мужчина выполнил просьбу, однако обналичил на 4 тыс. рублей больше и забрал их себе. Все средства потратил на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело.