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Новости. Криминал
08:20, 09 Июля 2019
фото: pixabay.com / congerdesign

В Карелии пенсионерка лишилась денег из-за плохих друзей внука

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Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу денежных средств с телефона пенсионерки в Медвежьегорске.

В отдел полиции МВД России по Медвежьегорскому району обратилась 72-летняя жительница Медвежьегорска. Она заявила о том, что с ее карты пропали денежные средства в размере 6500 рублей, сообщает сайт карельской полиции.

Сотрудниками уголовного розыска была установлено, что накануне у внука потерпевшей гостила большая компания. Кто-то из гостей попросил телефон, и внук одолжил бабушкин, в котором подключен сервис СМС-управления банковским счётом. Гость воспользовался этим обстоятельством и перевел на свою карту чужие деньги.

Полицейскими в результате оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый – 24-летний житель Медвежьегорска. Он признался, что решил воспользоваться возможностью перевода денежных средств, надеясь на то, что финансовая операция останется незамеченной. Ущерб потерпевшей возместила мама подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

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