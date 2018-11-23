В Карелии пенсионерка лишилась крупной суммы денег в надежде обогатиться

В полицию обратилась 74-летняя жительница Пудожского района с заявлением о мошенничестве, сообщили в МВД Карелии.

Как выяснили полицейские, пенсионерка стала жертвой мошенников, которые обманным путем у нее похитили 145 тысяч рублей.

На днях пенсионерке на мобильный телефон позвонил неизвестный и представился работником прокуратуры. Мужчина сообщил, что приобретенные ею когда-то лекарственные средства были поддельными, поэтому женщине будто бы полагается крупная компенсации в сумме 500 тысяч рублей.

Далее лжепрокурор пояснил, что для получения денег жительнице Карелии нужно оплатить различные комиссии за совершение перевода. Ранее гражданка, действительно, приобретала лекарства, поэтому она поверила мужчине.

Пенсионерка перевела на несколько счетов злоумышленника 145 тысяч рублей. После этого стала ждать обещанной компенсации, пыталась перезвонить по номеру, с которого ей звонили, но никто не ответил. Она поняла, что её обманули, и обратилась к правоохранителям.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.