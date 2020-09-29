В Карелии пенсионерка сгорела в своей квартире

Следком Карелии сообщил, что в Беломорске случился пожар в доме, в результате которого погибла пожилая женщина.
Беломорские следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения при пожаре тела погибшей женщины. Об этом сообщает сайт Следкома Карелии.
По версии следствия, в одной из квартир многоквартирного дома в Беломорске произошел пожар, в результате которого погибла проживавшая там 88-летняя женщина. Причины возгорания и смерти потерпевшей устанавливаются.
В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что тело уроженца Карелии нашли в сгоревшем доме в Ленинградской области.
Комментарии