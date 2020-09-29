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В Карелии пенсионерка сгорела в своей квартире

Новости. Происшествия
07:15, 30 Сентября 2020
фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Александр Рюмин
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Следком Карелии сообщил, что в Беломорске случился пожар в доме, в результате которого погибла пожилая женщина.

Беломорские следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения при пожаре тела погибшей женщины. Об этом сообщает сайт Следкома Карелии.

По версии следствия, в одной из квартир многоквартирного дома в Беломорске произошел пожар, в результате которого погибла проживавшая там 88-летняя женщина. Причины возгорания и смерти потерпевшей устанавливаются. 

В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что тело уроженца Карелии нашли в сгоревшем доме в Ленинградской области.

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