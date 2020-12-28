В Карелии пьяная дама зарезала своего сожителя в разгар застолья

Следком Карелии сообщил о завершении расследования уголовного дела, фигурантом которого является женщина, обвиняемая в убийстве.

Медвежьегорские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летней женщины, обвиняемой в совершении убийства. Об этом информирует карельское управление Следкома.

По версии следствия, в июле этого года обвиняемая пила алкоголь со своим сожителем в Медвежьегорске. Во время застолья между мужчиной и женщиной произошел конфликт, в ходе которого обвиняемая напала на мужчину и ножом причинила ему колото-резаные ранения. От полученных ранений потерпевший скончался. Обвиняемая была задержана на месте происшествия.

Обвиняемая находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Ранее сообщалось, что в Карелии ранее судимый пьяный мужчина зарезал женщину.