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28.12.2020 23:16

В Карелии пьяная дама зарезала своего сожителя в разгар застолья

Новости. Криминал
15:55, 29 Декабря 2020
фото: © shutterstock.com/Peefay
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Следком Карелии сообщил о завершении расследования уголовного дела, фигурантом которого является женщина, обвиняемая в убийстве.

Медвежьегорские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летней женщины, обвиняемой в совершении убийства. Об этом информирует карельское управление Следкома.

По версии следствия, в июле этого года обвиняемая пила алкоголь со своим сожителем в Медвежьегорске. Во время застолья между мужчиной и женщиной произошел конфликт, в ходе которого обвиняемая напала на мужчину и ножом причинила ему колото-резаные ранения. От полученных ранений потерпевший скончался. Обвиняемая была задержана на месте происшествия.

Обвиняемая находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Ранее сообщалось, что в Карелии ранее судимый пьяный мужчина зарезал женщину.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2020-12-29 16:42:20
Невосполнимая потеря для глубинного народа.
кир
2020-12-29 16:07:35
Лет шесть дадут и по УДО выпустят. В России человеческая жизнь никогда ничего не стоила. :)
Гость
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