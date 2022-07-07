В Карелии пьяный мотоциклист сбил и травмировал юную велосипедистку

Мотоциклист в состоянии опьянения сбил юную велосипедистку и покинул место ДТП, однако был установлен.

ЧП произошло в понедельник, 11 июля, в поселке Ладва Прионежского района. Об этом информирует Госавтоинспекция.

Водитель мотоцикла «Мотолэнд Х250» совершил наезд на велосипедистку — 9-летнюю девочку. Ребенок получил травмы, а мотоциклист покинул место ДТП.

Вскоре сотрудники Госавтоинспекции установили его личность и местонахождение. Им оказался 43-летний местный житель. Мужчина находился с признаками опьянения. Он также не имел права управления транспортом.

Ранее сообщалось, что пьяный мотоциклист в Петрозаводске снес дорожный знак.