В Карелии пьяный водитель без прав попался инспекторам ГИБДД

В Питкяранте автоинспекторы остановили водителя, который повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 15 сентября в Питкяранте сотрудниками ГИБДД пресечено нарушение ПДД водителем "ВАЗ-2107". Водитель, не имея права на управление транспортным средством, управлял автомобилем повторно в состоянии алкогольного опьянения.

Теперь нарушителю предстоит понести уголовное наказание. Тех, кто попадается пьяным за рулем повторно, ждет штраф от 200 до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы до 480 часов, либо принудительные работы до 2 лет, либо лишение свободы до 2 лет.

Его машина была отправлена на специализированную стоянку.

За 8 месяцев 2020 года сотрудниками Госавтоинспекции в Питкярантском районе выявлено уже 55 водителей, которые сели за руль пьяными. Из них 7 водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а 2 водителя управляли автомобилем в нетрезвом виде повторно.

Ранее сообщалось, что за восемь месяцев автоинспекторы отстранили от управления транспортными средствами в столице Карелии 504 нетрезвых водителей.