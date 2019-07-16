В Карелии пьяный водитель разорвал куртку на полицейском

Житель Лоухского района не хотел ехать в отделении полиции, сообщили в прокуратуре Карелии.

В январе житель Лоухского района в ночное время управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

При этом автомобиль использовался с неисправными световыми приборами и не имел номерного знака, чем привлек внимание сотрудников ГИБДД.

После непродолжительного преследования транспортное средство было остановлено. Водитель попытался ввести в заблуждение полицейских и перебрался на заднее сиденье, уступив место за рулем своей сожительнице.

В ходе задержания нарушитель оказал активное сопротивление, умышленно порвал форменную куртку и несколько раз ударил инспектора по различным частям тела, причинив телесные повреждения. Задержанного удалось обезвредить только после применения специальных средств.

Обвиняемый был доставлен в отдел полиции и привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, без установленного номерного знака. По факту применения насилия в отношении представителя власти было возбуждено уголовное дело.

После вручения обвинительного заключения обвиняемому уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Лоухский районный суд.

За совершение данного преступления уголовным законом предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.