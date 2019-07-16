В Карелии пьяный водитель разорвал куртку на полицейском

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Житель Лоухского района не хотел ехать в отделении полиции, сообщили в прокуратуре Карелии.
В январе житель Лоухского района в ночное время управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
При этом автомобиль использовался с неисправными световыми приборами и не имел номерного знака, чем привлек внимание сотрудников ГИБДД.
После непродолжительного преследования транспортное средство было остановлено. Водитель попытался ввести в заблуждение полицейских и перебрался на заднее сиденье, уступив место за рулем своей сожительнице.
В ходе задержания нарушитель оказал активное сопротивление, умышленно порвал форменную куртку и несколько раз ударил инспектора по различным частям тела, причинив телесные повреждения. Задержанного удалось обезвредить только после применения специальных средств.
Обвиняемый был доставлен в отдел полиции и привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, без установленного номерного знака. По факту применения насилия в отношении представителя власти было возбуждено уголовное дело.
После вручения обвинительного заключения обвиняемому уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Лоухский районный суд.
За совершение данного преступления уголовным законом предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.
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