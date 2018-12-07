В Карелии пять тысяч свободных рабочих мест, заявили власти

Начальник управления труда и занятости республики Елена Фролова сообщила о пяти тысячах вакансий в регионе, которые ожидают внимания соискателей.

"Я хочу подчеркнуть, что сейчас в свободном доступе – пять тысяч вакансий в центрах занятости населения. Это то, что мы еще учитываем. Не все работодатели подают вакансии в службу занятости населения", – заявила начальник управления труда и занятости республики Елена Фролова.

Число вакансий в регионе регулярно меняется, а наиболее выгодные позиции быстро разбирают соискатели.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".