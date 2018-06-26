В Карелии подорожает проезд в пригородных автобусах

Километр пути вырастет в цене сразу на 50 копеек.

Как сообщили в ГУП "Карелавтотранс", госкомитет Карелии по ценам и тарифам своим постановлением № 33 от 15 июня установил с 30 июня "единый предельный тариф на перевозку пассажиров в пригородном сообщении по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в Республике Карелия в размере 3 руб. 40 коп. за один пассажиро-километр".

В настоящий момент, и по 29 июня включительно, в пригородном автобусном сообщении действует единый предельный тариф в размере 2,9 руб. за один пассажиро-километр, установленный 28 ноября 2014 года.

Таким образом, пригородный тариф повышается на 17,2%. Как отмечают в ГУП "Карелавтотранс", за три с половиной года, прошедшие с момента утверждения пригородного тарифа в 2,90 руб., накопленная инфляция в РФ, по данным Росстата, составила примерно 27%.

Повышение стоимости проезда на пригородных маршрутах произойдет в два этапа. С 30 июня будет применяться тариф 3,2 руб. за один пассажиро-километр, а с 1 августа – 3,4 рубля за один пассажиро-километр.

Информация о стоимости проезда с 30 июня от Петрозаводска до конкретных остановок указана в таблице. Стоимость проезда до конкретных остановок с 1 августа будет опубликована не позднее 22 июля.