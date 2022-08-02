В Карелии подозреваемый в краже мобильника спрятал добычу под матрасом

Полицейские установили подозреваемого в краже телефона, которая произошла во время застолья.

В полиции Пудожского района возбуждено уголовное дело о краже мобильного телефона. Потерпевшая обнаружила пропажу утром, после распития спиртного в шумной компании. Об этом сообщает МВД.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 43-летний местный житель. Фигурант спрятал похищенное дома, под матрасом. Там же оперативники обнаружили второй гаджет, похищенный в ту ночь, и сообщили об этом владельцу, который о пропаже в полицию не заявлял.

Ранее сообщалось, как гостья ушла, оставив спящего жителя Карелии без телефона.