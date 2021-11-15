В Карелии подростка обвиняют в краже денег с найденной карты

По версии следствия, в Сортавале подросток нашел банковскую карту с указанным пин-кодом и снял с нее деньги.

Сортавальские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении подростка, обвиняемого в краже, совершенной с банковского счета. Об этом сообщает Следком.

По данным следствия, в сентябре этого года обвиняемый нашел банковскую карту, на которой были указаны данные пин-кода. Затем он похитил с нее 30 тыс. рублей. На момент совершения предполагаемого преступления обвиняемый был несовершеннолетним.

Уголовное дело направлено в суд. Максимальное наказание за данное преступление предусмотрено в виде шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что у жителя Петрозаводска во время ночного застолья шесть раз списали деньги с банковской карты.