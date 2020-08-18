В Карелии подросток на мопеде врезался в "Москвич"

17-летний житель Сегежи устроил ДТП, в котором получил травмы.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 18 августа в 16:59 в районе дома № 6 по улице Антикайнена в Сегеже подросток, управляя мопедом "Альфа" без прав, допустил столкновение с автомобилем "Москвич".

Подросток получил травмы, ему оказана медицинская помощь.

В госавтоинспекции напомнили, что для управления мопедом необходимо пройти специальное обучение получить водительское удостоверение категории "М".

Ранее два подростка устроили в поселке Карелии ДТП с пострадавшими.