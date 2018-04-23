В Карелии подросток на мотоцикле въехал в автомобиль с прицепом

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В Олонецком районе в ДТП пострадал 17-летний мотоциклист, сообщает Госавтоинспекция по Карелии.
Дорожная авария произошла в воскресенье в 17 часов.
"Несовершеннолетний мотоциклист допустил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем ВАЗ-2111 в составе с прицепом. В результате ДТП 17-летний водитель мотоцикла получил травмы и был госпитализирован в лечебное учреждение", отметили в ГИБДД.
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