В Карелии похититель телефона был пойман росгвардейцами

В Медвежьегорске росгвардейцы задержали гражданина, подозреваемого в хищении телефона.

Группа задержания, находившаяся на маршруте патрулирования вечером 20 января, получила ориентировку на местного 36-летнего жителя, которого разыскивала полиция в связи с хищением сотового телефона. Об этом сообщили в Росгвардии.

На одной из улиц сотрудники вневедомственной охраны заметили разыскиваемого, задержали его и доставили в отдел полиции. Ведется проверка.

Ранее сообщалось, что мужчина попался на краже продуктов в магазине на севере Карелии.