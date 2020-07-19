В Карелии поймали дачного вора, живущего в лесу

Ранее судимый мужчина выносил продукты и инструменты с дач в районе Урозера в Прионежском районе.

По сообщению МВД Карелии, в полицию поступили заявления от владельцев дач одного из садоводческих товариществ в районе озера Урозеро. Из садовых домов в одном случае были похищены продукты и нож, а во втором – топор и припасы. Вор проникал на дачи, снимая с окон стекла.

Оперативники выяснили, что к кражам причастен 51-летний ранее судимый гражданин без определенного места жительства. Мужчина пояснил, что забирался в дома и собирал продукты в мешок – консервы, крупы, конфеты, хлеб. У него несколько стоянок в лесу, где он жил в последнее время.

Нож и топор были изъяты полицейскими.

Возбуждены уголовные дела.

В настоящее время устанавливается причастность подозреваемого к совершению аналогичных краж на территории Кондопожского, Пряжинского и Прионежского районов.

Ранее сообщалось, подростку в Карелии грозит 6 лет лишения свободы за квартирную кражу.