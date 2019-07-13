В Карелии полицейские ищут подозреваемого в серии дачных краж

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МВД по Карелии разыскивают мужчину, который сумел скрыться от органов следствия
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Пряжинскому району разыскивают мужчину, подозреваемого в совершении серии дачных краж на территории района. Сообщается, что мужчина скрылся от органов следствия.
Полиция просит лиц, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщать значимые сведения по телефонам: 8(814-56) 329-60, 8(81456)312-39, 8-(81459)329-68, 8-906-2077588.
Полиция обещает сохранить конфиденциальность.
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