В Карелии полицейские обстреляли автомобиль нарушителя (ВИДЕО)

Инцидент произошел в минувшую пятницу, 4 сентября, сообщили в МВД Карелии.

Около 2.00 ночи водитель автомобиля Lada Priora пытался скрыться от сотрудников полиции.



На проспекте Александра Невского автоинспекторы начали преследование автомобиля, водитель которого создавал угрозу жизни и здоровью граждан и нарушал правила дорожного движения.



Мужчина игнорировал требования об остановке. Автомобиль проследовал до деревни Ужесельга.

Инспектор дважды выстрелил по колесам авто, после чего водитель выбежал из машины и попытался скрыться.

Нарушителем оказался 26-летний житель села Деревянное. Был трезв.

В отношении водителя составлены административные материалы.

На автомобиле были подложные госномера.



Транспорт перемещен на специализированную стоянку.



Устанавливаются все обстоятельства.

Ранее похожий случай произошел 30 августа в Костомукше.