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В Карелии полицейские обстреляли автомобиль нарушителя (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
14:49, 07 Сентября 2020
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
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Инцидент произошел в минувшую пятницу, 4 сентября, сообщили в МВД Карелии.

Около 2.00 ночи водитель автомобиля Lada Priora пытался скрыться от сотрудников полиции.

На проспекте Александра Невского автоинспекторы начали преследование автомобиля, водитель которого создавал угрозу жизни и здоровью граждан и нарушал правила дорожного движения.

Мужчина игнорировал требования об остановке. Автомобиль проследовал до деревни Ужесельга.

Инспектор дважды выстрелил по колесам авто, после чего водитель выбежал из машины и попытался скрыться. 

Нарушителем оказался 26-летний житель села Деревянное. Был трезв.

В отношении водителя составлены административные материалы.

На автомобиле были подложные госномера. 

Транспорт перемещен на специализированную стоянку.

Устанавливаются все обстоятельства.

Ранее похожий случай произошел 30 августа в Костомукше.

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Комментарии

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новый
2020-09-07 15:08:31
жизни негров важны
кир
2020-09-07 15:04:50
Ничего не боятся. Должны быть сакральные жертвы. Чтобы в чувство привести.
Гость
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