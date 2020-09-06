В Карелии полицейские обстреляли автомобиль нарушителя (ВИДЕО)

Инцидент произошел в минувшую пятницу, 4 сентября, сообщили в МВД Карелии.
Около 2.00 ночи водитель автомобиля Lada Priora пытался скрыться от сотрудников полиции.
На проспекте Александра Невского автоинспекторы начали преследование автомобиля, водитель которого создавал угрозу жизни и здоровью граждан и нарушал правила дорожного движения.
Мужчина игнорировал требования об остановке. Автомобиль проследовал до деревни Ужесельга.
Инспектор дважды выстрелил по колесам авто, после чего водитель выбежал из машины и попытался скрыться.
Нарушителем оказался 26-летний житель села Деревянное. Был трезв.
В отношении водителя составлены административные материалы.
На автомобиле были подложные госномера.
Транспорт перемещен на специализированную стоянку.
Устанавливаются все обстоятельства.
Ранее похожий случай произошел 30 августа в Костомукше.
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