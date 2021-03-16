В Карелии полицейские вышли на поиск незаконных трудовых мигрантов

Карельская полиция проводит оперативно-профилактическое мероприятие "Лес" для выявления нарушений миграционного законодательства на предприятиях лесопромышленного комплекса.

Сотрудники полиции выезжают на места лесозаготовок, места проживания иностранных граждан, а также осуществляют проверку объектов лесопереработки. Об этом сообщает пресс-службы МВД. Полицейские проверяют машины, перевозящие древесину.

Как поясняют в полиции, проводятся не только проверки, но и разъяснительные профилактические беседы.

"Имеются первые результаты проведения проверочных мероприятий. Так, в Петрозаводском городском суде было рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении иностранного гражданина из Средней Азии за нарушение режима пребывания на территории Российской Федерации, вынесено решение в виде административного штрафа в размере 2000 рублей", - заявили в МВД.

Ранее сообщалось, что пандемия коронавируса перекрыла поток мигрантов в Карелию.