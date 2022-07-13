Метатель ножей в Карелии превратил мать и возлюбленную в живые мишени

Жителя Олонецкого района отправили за решетку за то, что он метал ножи и молоток в родных и изувечил знакомого стулом, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что в декабре 2021 года 24-летний житель Олонецкого района, находясь в селе Видлица в состоянии алкогольного опьянения, пришел в дом к своему знакомому и, устроив скандал с его сожительницей, нанес несколько ударов стулом по голове и телу потерпевшего, попытавшегося ее защитить, причинив таким образом тяжкий вред здоровью.

Кроме того, в феврале 2022 года он же, находясь в своей квартире в деревне Верховье Олонецкого района, кидая ножи и молоток в стену, находящуюся за спиной его матери и сожительницы, пригрозил убить их, что женщины восприняли реально.

С учетом позиции государственного обвинителя, принимая во внимание, что ранее гражданин привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи, осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.