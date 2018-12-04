В Карелии пожарные спасли мужчину из горящего коллектора теплотрассы

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Пожарные обнаружили мужчину в загоревшемся коллекторе теплотрассы, сообщили в МЧС Карелии.
Инцидент произошел вечером 3 декабря в Кондопоге. Пожарные достали из горящего коллектора мужчину без определенного места жительства.
Его госпитализировали в Кондопожскую ЦРБ с диагнозом "отравление угарным газом".
Причина возгорания – курение.
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