В Карелии пожилая сотрудница кредитной организации присвоила деньги клиента

Карельские следователи подозревают жительницу Олонца в присвоении чужих денег.

Олонецкие следователи расследуют уголовное дело в отношении 64–летней местной жительницы о присвоении денежных средств. Об этом информирует Следком.

Как установлено в ходе расследования, дама работала специалистом кредитной организации. В марте этого года она получила от гражданина 17 тысяч рублей в счет погашения ранее заключенного договора денежного займа. После этого она выдала клиенту квитанцию.

В дальнейшем дама не внесла эти деньги в кассу кредитной организации и, присвоив себе, распорядилась ими по своему усмотрению.

Таким образом, сотрудница кредитной организации совершила преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, т. е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Расследование уголовного дела продолжается, заявили в Следкоме.

Ранее сообщалось, что Карелия попала в число регионов-лидеров по числу краж с банковских карт.