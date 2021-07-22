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В Карелии пожилая сотрудница кредитной организации присвоила деньги клиента

Новости. Криминал
08:05, 27 Июля 2021
фото: © Fascinadora/Shutterstock/FOTODOM

Карельские следователи подозревают жительницу Олонца в присвоении чужих денег.

Олонецкие следователи расследуют уголовное дело в отношении 64–летней местной жительницы о присвоении денежных средств. Об этом информирует Следком.

Как установлено в ходе расследования, дама работала специалистом кредитной организации. В  марте этого года она получила от гражданина 17 тысяч рублей в счет погашения ранее заключенного договора денежного займа. После этого она выдала клиенту квитанцию.

В дальнейшем дама не внесла эти деньги в кассу кредитной организации и,  присвоив себе, распорядилась ими по своему усмотрению.

Таким образом, сотрудница кредитной организации совершила преступление, предусмотренное  ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, т. е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Расследование уголовного дела продолжается, заявили в Следкоме.

Ранее сообщалось, что Карелия попала в число регионов-лидеров по числу краж с банковских карт.

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Комментарии

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Нелли
2021-07-27 09:43:20
Сами эти МФО жулики, и в них работают такие же....лишь бы нажиться на беде и нищете других ...!?
кир
2021-07-27 09:27:19
Сразу видно - наш человек. :)
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