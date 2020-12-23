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В Карелии пожилой мужчина напился и зарезал человека

Новости. Криминал
16:52, 23 Декабря 2020
фото: © shutterstock.com
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В Кондопожском районе мужчина обвиняется в убийстве, сообщают в Следственном комитете.

Кондопожские следователи расследуеют уголовное дело в отношении 64-летнего мужчины, обвиняемого в совершении убийства. Об этом информирует республиканский Следком.

По версии следствия,  17 декабря этого года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в селе Кончезеро, поссорился с местным жителем и причинил ему ножом множественные колото-резаные ранения. От полученных ран мужчина скончался. Обвиняемый был задержан и заключен под стражу. 

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Фигуранту дела грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что вынесен приговор по делу о попытке убийства свидетеля серии краж и угонов в Карелии.

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