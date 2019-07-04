В Карелии пожилой мужчина выпал из лодки и утонул

Тело рыбака нашли 3 июля в озере Руотаусъярви, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 63-летний мужчина на резиновой лодке, без спасательного жилета, выехал на рыбалку в озеро Руотаусъярви Суорвского района. Рыбак выпал из лодки и утонул.



3 июля тело мужчины было обнаружено в акватории озера.

В настоящее время проводится проверка по факту гибели мужчины.