В Карелии пожилой мужчина выпал из лодки и утонул

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Тело рыбака нашли 3 июля в озере Руотаусъярви, сообщили в Следкоме Карелии.
По версии следствия, 63-летний мужчина на резиновой лодке, без спасательного жилета, выехал на рыбалку в озеро Руотаусъярви Суорвского района. Рыбак выпал из лодки и утонул.
3 июля тело мужчины было обнаружено в акватории озера.
В настоящее время проводится проверка по факту гибели мужчины.
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