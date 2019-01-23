В Карелии предпринимательница похитила 1,8 млн рублей из бюджета

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Предпринимательница обвиняется в мошенничестве с возвратом НДС, сообщает прокуратура Карелии.
По версии следствия, с 2014 год по 2017 год бизнес-вумен включила в налоговые декларации своей компании ложные сведения о денежных суммах, якобы уплаченных трем организациям за приобретенную лесопродукцию. Фактически эта продукция была поставлена иными фирмами, не являющимися плательщиками налога на добавленную стоимость. Она же с 2017 года 2018 год включила в налоговые декларации этого предприятия такие же ложные сведения.
Таким образом предпринимательница похитила более 1,8 миллиона рублей.
Вину в совершении указанных преступлений обвиняемая признала, причиненный материальный ущерб возместила в полном объеме.
После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Сортавальский городской суд.
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