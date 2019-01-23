В Карелии предпринимательница похитила 1,8 млн рублей из бюджета

Предпринимательница обвиняется в мошенничестве с возвратом НДС, сообщает прокуратура Карелии.

По версии следствия, с 2014 год по 2017 год бизнес-вумен включила в налоговые декларации своей компании ложные сведения о денежных суммах, якобы уплаченных трем организациям за приобретенную лесопродукцию. Фактически эта продукция была поставлена иными фирмами, не являющимися плательщиками налога на добавленную стоимость. Она же с 2017 года 2018 год включила в налоговые декларации этого предприятия такие же ложные сведения.

Таким образом предпринимательница похитила более 1,8 миллиона рублей.

Вину в совершении указанных преступлений обвиняемая признала, причиненный материальный ущерб возместила в полном объеме.

После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Сортавальский городской суд.