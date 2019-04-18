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Новости. Общество
07:25, 18 Апреля 2019
фото: правительство Карелии

В Карелии применили около десятка штрафных санкций к операторам за мусор в районах

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К операторам по вывозу коммунальных отходов применили около десяти штрафных санкций за мусор в населенных пунктах, сообщает пресс-служба правительства региона.

Председатель госкомитета Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору Александр Темнышев провел выездное совещание по вопросам ЖКХ на территории Сортавальского района. Одной из центральных тем стала организация предоставления услуги по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО).

По словам директора регионального оператора ООО "Автоспецтранса" Алексея Кузнецова, в целом по Карелии в отношении операторов по вывозу ТКО уже применено более десятка штрафных санкций.

Он добавил, что местные власти должны обеспечить создание и содержание площадок накопления ТКО, за исключением случаев, когда эта обязанность лежит на других, например, управляющих компаниях и ТСЖ.  Они также обязаны проводить работу по организации и содержанию мест накопления мусора, следить за прилегающей территорией.              

"Самая большая проблема в данном вопросе – это разграничение территорий. Зачастую многие УК не знают, территория принадлежит им или муниципалитету. Нет кадастрового разделения. Из-за этого и происходит недопонимание по поводу содержания площадки", - пояснил Кузнецов.

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