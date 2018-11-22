В Карелии продавцы получили зарплату через суд

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Костомукшский суд обязал работодателей выплатить сотрудникам недоначисленную зарплату, сообщили в прокуратуре Карелии.
Прокуратура провела проверку по обращению продавцов Калевальского районного потребительского общества о нарушении их трудовых прав.
Продолжительность рабочего времени одной из сотрудниц составила 180 часов, а в табеле прописали 60-70 часов. Зарплата была меньше положенной.
По решению суда в пользу работников взыскана зарплата на общую сумму более 26 тысяч рублей.
Решение суда не вступило в законную силу.
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