В Карелии продавцы получили зарплату через суд

Костомукшский суд обязал работодателей выплатить сотрудникам недоначисленную зарплату, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура провела проверку по обращению продавцов Калевальского районного потребительского общества о нарушении их трудовых прав.

Продолжительность рабочего времени одной из сотрудниц составила 180 часов, а в табеле прописали 60-70 часов. Зарплата была меньше положенной.

По решению суда в пользу работников взыскана зарплата на общую сумму более 26 тысяч рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.