В Карелии продезинфицировали 447 домов, где проживают коронавирусные больные

Специализированными организациями проведена заключительная дезинфекция в 447 многоквартирных домах, где были выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в госкомитете по строительству Карелии.

Госкомитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору в соответствии с Распоряжением Парфенчикова сообщает о проведенных на территории республики мероприятиях по дезинфекции в подъездах многоквартирных домов.

С 23 по 30 октября специализированными организациями проведена заключительная дезинфекция в 447 многоквартирных домах, где были выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией, в том числе: в Петрозаводске по 350 адресам, в районах республики по 97 адресам.

Всего в октябре текущего года в соответствии с предписаниями регионального отделения Роспотребнадзора мероприятия по заключительной дезинфекции мест общего пользования проведены в многоквартирных домах Петрозаводска по 1075 адресам и в районах республики по 278 адресам.