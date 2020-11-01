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В Карелии продезинфицировали 447 домов, где проживают коронавирусные больные

Новости. Общество
11:02, 02 Ноября 2020
фото: © госкомитет по строительству Карелии.
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Специализированными организациями проведена заключительная дезинфекция в 447 многоквартирных домах, где были выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в госкомитете по строительству Карелии.

Госкомитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору в соответствии с Распоряжением Парфенчикова сообщает о проведенных на территории республики мероприятиях по дезинфекции в подъездах многоквартирных домов.

С 23 по 30 октября специализированными организациями проведена заключительная дезинфекция в 447 многоквартирных домах, где были выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией, в том числе: в Петрозаводске по 350 адресам, в районах республики по 97 адресам.

Всего в октябре текущего года в соответствии с предписаниями регионального отделения Роспотребнадзора мероприятия по заключительной дезинфекции мест общего пользования проведены в многоквартирных домах Петрозаводска по 1075 адресам и в районах республики по 278 адресам.

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