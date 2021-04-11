В Карелии продолжаются неотложные ремонты на энергообъектах 

АО «Прионежская сетевая компания» реализует свою Ремонтную программу на 2021 год.

На этой неделе неотложные ремонты в электрических сетях пройдут практически по всей зоне ответственности АО «ПСК». Энергетики предупреждают, что в связи с проводимыми ремонтными работами возможны кратковременные отключения потребителей от электроэнергии и приносят извинения за доставленные неудобства.

В Прионежской сетевой компании просят обратить внимание, что все работы, проводимые в рамках Ремонтной программы нацелены на повышение надежности энергоснабжения потребителей.

С 12 по 18 апреля временные отключения возможны:

Лоухский муниципальный район:

– 12 апреля с 14.00 до 15.00. Поселки Чупа, Малиновая Варакка, Хетоламбина.

– 13 апреля с 10.00 до 17.00. Поселок Кестеньга: улица Советская, переулок Новый.

– 14 апреля с 14.00 до 16.00. Поселок Амбарный: улицы Школьная, Лесная, Ленина, здания социального обеспечения, пожарной части, школы, ФАПа, магазина, котельной, вышка РТПЦ.

– 15 апреля с 13.00 до 15.00. Поселки Софпорог, Новый Софпорог.

Сортавальский муниципальный район:

– С 12 по 16 апреля с 9.30 до 17.00. Город Сортавала: Гидрогородок (частично).

– 15 апреля с 9.00 до 16.00. Поселок Лахденкюля.

– 16 апреля с 9.00 до 16.00. Поселок Куталахти.

– 14 и 15 апреля с 10.00 до 17.00. Поселок Вяртсиля: улица Металлургов.

Прионежский муниципальный район:

– 12 апреля с 10.00 до 16.00. Деревни Бесовец, Нижний Бесовец, расположенные рядом садово-огородные товарищества.

– С 12 по 16 апреля с 10.00 до 17.00. Поселок Пай: «2-й поселок»: улицы Железнодорожная, Переселенческая, Приозерная, Белорусская, Новая; село Деревянное: улицы Молодежная, Новоселов; деревня Царевичи.

– 14 апреля с 10.00 до 16.00. Деревня Ужесельга (частично).

– 16 апреля с 10.00 до 16.00. Местечко Маткачи.

Петрозаводский городской округ:

– 12 апреля с 10.00 до 16.00. Город Петрозаводск: Южная промышленная зона, ГКУ РК «Прионежское центральное лесничество».

Кемский муниципальный район:

– 12 апреля с 9.00 до 12.00. Город Кемь: улицы Мосорина (дома 2-6), Каменева, Совхозный переулок (дома 20, 26), здания «Почты России», спортивной школы.

– 13 апреля с 9.00 до 12.00. Город Кемь: улицы Загородная, Беломорская, Подужемская, Свободы, Кирпичная, Труда, Ленина (дома 46-48), Поморская, Слободская, Рыбацкий переулок, здания метеостанции, авиапредприятия, поисково-спасательного отряда.

– 14 и 16 апреля с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Северная, Вокзальная.

– 15 апреля с 9.30 до 16.00. Поселок Кривой Порог: улицы Лесная, Кольцевая, Подужемская, Белопорожская.

Кондопожский муниципальный район:

– 13 и 14 апреля с 10.00 до 15.00. Деревня Святнаволок.

– 15 апреля с 9.00 до 12.00. Город Кондопога: улицы Солнечная, Сосновая, Рябиновая.

Сегежский муниципальный район:

– 12 апреля с 8.00 до 10.00. Город Сегежа (частично).

– 13 апреля с 13.00 до 17.00. Город Сегежа: улицы Линдозерская, Ригоева, Анохина, Анны Лисицыной; поселок Надвоицы: улица Спиридонова.

– 13 апреля с 9.00 до 17.00. Поселок Табой Порог.

– 13 апреля с 16.00 до 17.00. Поселки Попов Порог, Кяргозеро.

– 14 апреля с 13.00 до 17.00. Поселок Надвоицы: Старая деревня, Новая деревня.

– 14 и 15 апреля с 9.30 до 17.00. Город Сегежа: улицы Линдозерская, Ригоева, Анохина, Анны Лисицыной.

– 15 апреля с 13.00 до 17.00. Поселок Надвоицы: улицы Металлургов (дома 9-12, 10-А, 12-А, 14, 16, 20).

Медвежьегорский муниципальный район:

– С 12 по 18 апреля с 9.00 до 17.00. Деревня Шайдома.

– с 12 по 18 апреля с 9.00 до 10.00 и с 16.00 до 17.00. Поселок Кяппесельга: улицы Пролетарская, Молодежная, Уницкая, Железнодорожная, Центральная (дома 2, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 10, 12, 18, 20,15, 17, 19-26, 28, 29, 29а, 30, 31, 32, 33, 37, 39, 41, 51-67, 36, 38, 46-50, 68, 69, 70), Привокзальная (дома 1, 2), Коммунальная (дома 9, 11, 12, 13, 14, 4, 5, 10), Школьная, Советов (дома 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13), Пашкова, Лесная.

Олонецкий национальный район:

– 12, 13, 14, 16 апреля с 9.00 до 16.00. Поселок Ильинский: улицы Октябрьская, Комсомольская.

– 13 апреля с 13.30 до 16.30. Деревня Тукса (частично).

– 14 апреля с 9.00 до 12.00. Деревня Нурмолицы, военный городок.

– 15 апреля с 9.00 до 12.00. Поселок Верхнеолонецкий: улицы Каменистая, Октябрьская.

– 16 апреля с 13.30 до 16.00. Город Олонец: улицы Новая, Ключевая, Зеленая.

Калевальский национальный район:

– 13 апреля с 10.00 до 12.00. Поселок Кепа: улицы Мира (дома 33 – 51), Карельская, Октябрьская, Комсомольская, здания «Почты России», АТС, поселковой администрации, ДРСУ; поселок Боровой: улицы Первомайская, Студенческая, Новая, Лесная.

– 14 апреля с 10.00 до 12.00. Поселок Новое Юшкозеро: улица Энергетиков (дома 1-4), вышка МТС.

– 14 апреля с 13.30 до 15.00. Деревня Юшкозеро: улицы Лесная, Набережная (частично), Советская (частично), здания детского сада, администрации.

– 14 апреля с 9.30 до 12.00. Поселок Калевала: улицы 70 Лет Октября, Ленина (частично).