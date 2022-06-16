В Карелии проходят памятные мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби

В этот день, 22 июня, приспускаются Государственные флаги России, в учреждениях культуры, на телевидении и радио отменяются развлекательные передачи, проходят памятные акции. Одна из них — Всероссийская акция «Свеча Памяти».

День памяти и скорби установлен Указом Президента России 8 июня 1996 года. В этот день приспускаются Государственные флаги России, в учреждениях культуры, на телевидении и радио отменяются развлекательные передачи, проходят памятные мероприятия.

В канун памятной даты в Петрозаводске прошла Всероссийская акция «Огненные картины войны». 21 июня у стелы «Город воинской славы» юнармейцы и представители регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» выложили из свечей годы Великой Отечественной войны — 1941–1945 гг. Сегодня по инициативе «Волонтёров Победы» прошла Всероссийская акция «Свеча Памяти». Она призвана сохранить память о трагических событиях и героических подвигах времен Великой Отечественной войны. Акция собрала жителей Петрозаводска и районов Карелии у Мемориального комплекса: братская могила и могила Неизвестного солдата с Вечным огнем Славы в 4 часа утра. Участники торжественно возложили цветы и зажгли свечи в память о всех павших в боях за Родину. Кроме того, сегодня республика присоединится к ещё одной всероссийской акции — «Минута молчания», которая пройдёт в 12.15 по московскому времени одновременно во всей России. В эту минуту прервётся вещание в эфире телевидения и радио, остановится общественный транспорт. Кроме того, на предприятиях, где позволяет технологический цикл, приостановится работа. Также в рамках Дня памяти и скорби 24 июня Петрозаводск присоединится к акции «Лучи победы» — в полночь памятная стела «Город воинской славы» будет подсвечена с использованием специальной осветительной аппаратуры. В 2022 году памятные мероприятия и акции проходят в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» нацпроекта «Образование».