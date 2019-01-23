В Карелии произошел пожар в жилом доме

Пожар произошел 22 января в Суоярвском районе, сообщили в МЧС Карелии.

В 9.30 пожарно-спасательные подразделения Суоярвского района и ДПД Пийтсиеки привлекались для ликвидации пожара в жилом доме на ул. Первомайской. В 10.25 пожар ликвидирован.

Площадь повреждения составила 12 кв м.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.