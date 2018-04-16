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Новости. Общество
09:55, 16 Апреля 2018
фото: vk.com/lahden

В Карелии пройдет автопробег по местам боевой славы

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Участником может стать каждый желающий.

Общественная организация "Родной берег" приглашает жителей и гостей Лахденпохского района принять участие в традиционном автопробеге по местам боевой славы, который состоится 30 апреля. 

Участником автопробега может быть каждый. Жители Лахденпохского района, гости, активисты военно-патриотического движения на личном автотранспорте (машины нужно самостоятельно украсить военной атрибутикой: флагами, наклейками, георгиевскими лентами и др.) Приветствуется форма военных лет на участниках автопробега.

Маршрут движения автоколонны: Лахденпохья (старт пробега на площади у почты) - п. Куликово - п. Хийтола - п. Куркиеки - п. Элисенваара - п. Ихала - г. Лахденпохья.

Запись экипажей для участия в теме: https://vk.com/topic-15464921_37756477

На автопробег рекомендуют взять цветы на возложение к воинским захоронениям и памятным местам, чай в термосе, кофе, еду в дорогу, так как ужин из полевой кухни будет организован вечером на территории ООО "Второй городок", на случай плохой погоды - теплую одежду, хорошее настроение, патриотический дух.

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Комментарии

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Leopol'd
2018-04-16 10:53:05
Вместо выкатывания флагов ЕР, помогите ветеранам, обустройте захоронения и памятники.
А так потопчутся, цветочки положат и разбегутся. Чиновники и ЕРнутые отчитаются.
однозначно
2018-04-16 10:12:47
Патрионутые на всю голову опять собрались на Берлин.
User
2018-04-16 10:07:27
Это по тем местам, где Обама дороги бомбил?
Гость
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