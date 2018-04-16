В Карелии пройдет автопробег по местам боевой славы

Участником может стать каждый желающий.

Общественная организация "Родной берег" приглашает жителей и гостей Лахденпохского района принять участие в традиционном автопробеге по местам боевой славы, который состоится 30 апреля.

Участником автопробега может быть каждый. Жители Лахденпохского района, гости, активисты военно-патриотического движения на личном автотранспорте (машины нужно самостоятельно украсить военной атрибутикой: флагами, наклейками, георгиевскими лентами и др.) Приветствуется форма военных лет на участниках автопробега.

Маршрут движения автоколонны: Лахденпохья (старт пробега на площади у почты) - п. Куликово - п. Хийтола - п. Куркиеки - п. Элисенваара - п. Ихала - г. Лахденпохья.

Запись экипажей для участия в теме: https://vk.com/topic-15464921_37756477.

На автопробег рекомендуют взять цветы на возложение к воинским захоронениям и памятным местам, чай в термосе, кофе, еду в дорогу, так как ужин из полевой кухни будет организован вечером на территории ООО "Второй городок", на случай плохой погоды - теплую одежду, хорошее настроение, патриотический дух.