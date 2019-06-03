Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Спорт
17:40, 03 Июня 2019
фото: Сайт правительства Карелии

В Карелии пройдет международная приключенческая гонка Red Fox Adventure Race

Загрузка...

На старт выйдут около 500 участников из разных стран, сообщили в Минспорта Карелии.

С 9 по 12 июня на берегу Ладожского озера в районе острова Кильпола пройдёт международная приключенческая гонка Red Fox Adventure Race.

На старт выйдут около 500 участников из России, Беларуси, Бельгии, Германии, Израиля, Кыргызстана, Литвы, Новой Зеландии, Польши, Финляндии, Франции, Эстонии.

Гонка включает в себя пешеходный этап, велосипедный маршрут, верёвочный этап в горной местности, байдарочный этап и греблю на надувных матрасах. 

"Проверь себя на прочность!" – этот девиз Red Fox Adventure Race остаётся неизменным на протяжении уже 15 лет.

На международный уровень гонка вышла в 2009 году, когда этапы Red Fox Adventure Race включили в состав серии европейских мультиспортивных гонок AREuroseries.

Программа мероприятия здесь.

Более подробную информацию Вы найдёте на официальном сайте гонки.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.05.2019, 08:20
ФОТО: Гражданин Украины пытался вывезти в Финляндию 610 пачек сигарет, спрятав их от карельской таможни
28.05.2019, 14:40
ВИДЕО: Пассажирский автобус "развалился" прямо в центре Петрозаводска
27.05.2019, 09:37
Ирина Мирошник выразила соболезнования родным и близким скоропостижно скончавшегося Владимира Шорникова
03.06.2019, 10:42
"Недетская" песня на последнем звонке в Карелии вызвала возмущение в соцсети
30.05.2019, 13:10
В Карелии приставы готовы отказаться сносить "Невский пассаж"
29.05.2019, 13:45
ВИДЕО: На здании МВД в Петрозаводске неизвестный оставил послание

Аналитика

Сегодня 09:41
Капитал
Купи квартиру в ЖК "Иволга" на Древлянке и получи кэшбэк
При покупке квартиры в жилом комплексе "Иволга" на Древлянке Вы можете вернуть часть денег удобным для Вас способом.
Как "ТехРент" Петрозаводск сдавал 4
31.05.2019 16:20
Новый контракт "ТехРента"
30.05.2019 15:20
"При таком масштабном ремонте дорог на первое место выходит контроль качества его выполнения" 7
29.05.2019 11:12
Шунгит – как новый бренд Карелии
27.05.2019 12:49
Вся аналитика

Медиа

Петрозаводский марафон 2019
Сегодня 10:47
все фото и видео

Опрос

Как изменилась ваша зарплата за последний год?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»