В Карелии пройдет международная приключенческая гонка Red Fox Adventure Race

На старт выйдут около 500 участников из разных стран, сообщили в Минспорта Карелии.

С 9 по 12 июня на берегу Ладожского озера в районе острова Кильпола пройдёт международная приключенческая гонка Red Fox Adventure Race.

На старт выйдут около 500 участников из России, Беларуси, Бельгии, Германии, Израиля, Кыргызстана, Литвы, Новой Зеландии, Польши, Финляндии, Франции, Эстонии.

Гонка включает в себя пешеходный этап, велосипедный маршрут, верёвочный этап в горной местности, байдарочный этап и греблю на надувных матрасах.

"Проверь себя на прочность!" – этот девиз Red Fox Adventure Race остаётся неизменным на протяжении уже 15 лет.

На международный уровень гонка вышла в 2009 году, когда этапы Red Fox Adventure Race включили в состав серии европейских мультиспортивных гонок AREuroseries.

Программа мероприятия здесь.

Более подробную информацию Вы найдёте на официальном сайте гонки.