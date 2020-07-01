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В Карелии пройдут съемки короткометражного фильма

Новости. Культура
11:28, 02 Июля 2020
фото: © Минкультуры Карелии
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В июле короткий метр снимут в Карелии профессионалы из Москвы, сообщили в Минкультуры Карелии.

Участие в съемочном процессе примут актеры театров Петрозаводска и карельские активисты.

В середине июля в Ялгубе пройдут съемки короткометражного фильма "Старая песня", в основе которого лежит рассказ Константина Паустовского "Колотый сахар". Для съемок Карелия выбрана не случайно, в свое время наши места вдохновили писателя написать рассказ.

По сюжету в северное село летом 1937 года приезжает въедливый мелкий чиновник и придирается к бродячему старику. Старик отвечает ему с достоинством. Мужчина злится и вынуждает милиционера арестовать старика. Все решает ночной задушевный разговор и старинная песня.

Съемочная команда состоит из московских и петербургских специалистов кино, но почти все, кто окажется в кадре, – жители нашей республики.

Отдельный большой кастинг проходил по пению – выбирали из профессиональных музыкантов, студентов Петрозаводского музыкального колледжа столицы и любителей. Лучше всех для народной песни фильма подошла девушка из Петрозаводска, которая сейчас учится в Российской академии музыки имени Гнесиных. Режиссер уверена, что ее голос станет украшением фильма.

Большей частью съемки пройдут на природе и в интерьерах деревенских старинных домов. Оператор Анастасии Кизон впервые работает в Карелии.

Напомним, в Карелии стартовали съемки полнометражного фильма "Хау а ю".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Театральный критик
2020-07-02 12:15:18
Сценарий обсудим в агрикалче. Может наша
интеллектуальная тусовка и не согласится.
родитель
2020-07-02 12:02:52
А что, очень даже актуальная тема. Старику не понравилось, что ФАП, магазин и почту закрыли и он написал пост, что не любит правящую партию и всеми обожаемого президента. И его арестовали как террориста. Талантливые же были у нас писатели! Как далеко смотрели!
новый
2020-07-02 11:34:51
Лишь бы не работать. Все актеришки, режиссеришки и театральные критики.
Гость
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