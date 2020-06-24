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В Карелии стартовали съемки полнометражного фильма "Хау а ю" (ФОТО)

Новости. Культура
12:37, 25 Июня 2020
фото: © Минкультуры Карелии
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В Заонежье в течение недели проходят натуральные съемки в природных и деревенских локациях, сообщили в Минкультуры Карелии.

"Хау а ю" – это фильм с таким необычным названием создается сейчас в нашей республике карельскими профессионалами. Актеры и съемочная группа отправились в Медвежьегорский район. Основной локацией в Заонежье выбран заброшенный деревянный домик, где по сценарию живут герои картины.

Автором идеи и режиссером выступает Алексей Бабенко – председатель Союза кинематографистов Карелии. Съемочная команда небольшая – 10 человек.

Главные роли исполняют заслуженные актеры Республики Карелия – Ирина Старикович и Дмитрий Максимов, артисты Театра драмы Карелии "Творческая мастерская". В комедии Ирина и Дмитрий играют необычную парочку – одинокую несчастную женщину, которая собирается к сыну в Америку, и странного мужчину, который устроился к ней сторожить дом во время поездки.

Писатель Мариуш Вильк и его жена Наталья радушно приняли съемочную команду у себя в старинном деревянном доме – арт-резиденции. В этом доме часто гостят деятели искусства – писатели, художники, поэты и музыканты, и теперь список пополнился кинематографистами.

В июле и августе этого года предстоят работы в павильоне, который построен в Петрозаводске в арт-пространстве "Синий коридор". Увидеть дачную комедию можно будет в карельских кинотеатрах.

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