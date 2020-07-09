В Карелии пройдут соревнования по парусному спорту

Общественная организация "Клуб любителей водного туризма" проведет соревнования по парусному спорту на приз "Кубок острова Суйсари - 2020", сообщает Минспорта Карелии.

Открытые соревнования пройдут с 10 по 12 июля в акватории Онежского озера на участке от Петрозаводской губы до входа в Кондопожскую губу. К участию допускаются экипажи яхт, базирующихся на территории республики. Планируется провести 5 отдельных гонок.

Заявки на участие принимаются в судейской коллегии с 18:00 до 20:00 в день перед стартом (9 июля), а также в день старта с 16:30 до 17:30.

Подведение итогов и награждение победителей состоится через час после финиша последней стартовавшей яхты. Место финиша будет определено в зависимости от ветровой обстановки. Победителей в каждой зачетной группе наградят медалью, грамотой и памятным призом.

Подробнее об участии соревновании можно узнать здесь.

Напомним, в Санкт-Петербурге 4 июля стартовала Большая арктическая регата. Организаторы запланировали остановки на Валааме, в Беломорске и Повенце.