В Карелии провели детальное исследование летучих мышей – вид, пол, размер и сигналы (ФОТО)

В Национальном парке "Водлозерский" ученые провели масштабное исследование 80 особей летучих мышей.

Как сообщили в пресс-службе нацпарка, исследования обитающих на заповедной территории рукокрылых проводилось в карельской части "Водлозерского". В экспедиции приняли участие старший государственный инспектор парка Евгений Холодов, кандидат биологических наук Андрей Ляпунов из Кирова и ведущий научный сотрудник КарнЦ РАН Владимир Белкин.





Исследования проводились в ночное время, поскольку летучие мыши ведут скрытный образ жизни и передвигаются только в темное время суток. По словам специалистов, в качестве орудий лова они использовали орнитологические паутинные сети. Всего, по наблюдениям Андрея Ляпунова, отмечено визуально около 80 особей, из которых отловлено 23.

У отловленных особей определяли вид, пол, снимали основной промер - длину предплечья, а также отмечали особенности экологии - время поимки и высоту, на которой мышь попалась. Кроме того, учеными велась запись сигналов рукокрылых специальным ультразвуковым прибором. У каждого вида – свой уникальный сигнал, который помогает летучим мышам ориентироваться в пространстве как радар. Расшифровка записей позволит определить полный видовой состав летучих мышей в нацпарке.





В результате отловов на территории Водлозерского парка достоверно установлено обитание четырех видов рукокрылых. Это северный кожанок, ночница Брандта, усатая ночница и водяная ночница. Также с высокой долей вероятности на территории парка может встречаться бурый ушан.





Наиболее массовым видом, достоверно отмеченным в парке, и ещё самым крупным является северный кожанок. Этот вид широко распространён по территории России и одновременно является самым "северным" видом наших летучих мышей. Его встречи отмечены многими исследователями за полярным кругом.

