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Новости. Криминал
06:40, 15 Августа 2018

В Карелии растет число преступлений

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Более половины всех зарегистрированных с начала года в республике преступлений составляют хищения чужого имущества.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, за 7 месяцев нынешнего года в регионе зарегистрировано 6825 преступлений, что на 0,9% больше, чем за аналогичный период 2017 года. При этом удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений сократился в январе - июле 2018 года до 17%.

Более половины всех зарегистрированных преступлений составляют хищения чужого имущества: кражи - 2809 (+10,7%), различные виды мошенничества – 858 (-0,2%), грабежи – 244 (-2%), присвоение или растраты – 73 (-7,6%), разбой – 23 (-17,9%).

Количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 9,8% и составило 112 преступлений.

С использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств совершено 20 преступлений, что на 9,1% меньше по сравнению с прошлым годом.

С начала года зарегистрировано 91 экологическое преступление - на 19,7% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Выросла и число преступлений экономической направленности - на 2,8%. Всего выявлено 297 преступлений данной категории, удельный вес этих преступлений в общем числе зарегистрированных составил 4,4%.

Ущерб от преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 385 млн. рублей, что на 18,7% больше аналогичного периода прошлого года. Добровольно погашен материальный ущерб на сумму 40 млн. рублей (10,4%).

С использованием или применением расчетных (пластиковых) карт совершены 55 преступлений, компьютерной техники – 62, программных средств – 15, сети Интернет – 477, средств мобильной связи – 233 преступления.

Выявлено 2750 лиц, совершивших преступления (-12,3%), из них удельный вес лиц без постоянного источника дохода по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился с 57,1% до 62,4%, а удельный вес ранее судимых лиц вырос с 27,2% до 32,8%.

При этом 66,4% расследованных преступлений совершены лицами, ранее совершавшими преступления, 41,8% преступлений – в состоянии алкогольного опьянения, 7,7% - несовершеннолетними или при их соучастии.

Организованными группами или преступными сообществами совершено 16 тяжких и особо тяжких преступлений. За 7 месяцев прошлого года таких преступлений зарегистрировано 30.

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