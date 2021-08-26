В Карелии разыскивается без вести пропавший 82-летний мужчина (ФОТО)

Пожилой мужчина пропал 26 июля в районе Орзеги в Прионежском районе.

Как информирует «Поиск людей в Карелии. ПСО «Доброспас», полиция Прионежского района разыскивает без вести пропавшего Ивана Савельевича П., который 26 июля 2021 года в 14.00 вышел из дома в СНТ «Надежда 1» Прионежского района в районе поворота на Орзегу, и с того момента его местонахождение неизвестно.

На мужчине были черные штаны, камуфляжная куртка, черные сапоги, сиреневая фуражка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого или видевших его после 14.00 26 июля, просят сообщить по телефону +79114036266.