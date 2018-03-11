В Карелии разыскивают мужчину, который сел в поезд и пропал

Известно, что молодой человек сел в поезд на станции Беломорск, но до конечной станции - Мурманска так и не доехал.

Через группу "Поиск людей в Карелии" разыскивается Алексей Х. 25-ти лет, который 31 января сел в поезд №22 на станции Беломорск, направляясь в Мурманск, и с того момента его местонахождение неизвестно. До конечной станции молодой человек не доехал.

Приметы: рост 170 см, волосы русые, короткие.

Был одет: синяя куртка с капюшоном, синие джинсы, серая толстовка с капюшоном (на рукаве кожаные вставки), кроссовки черные на белой подошве.

Всем, кому известно местонахождение Алексея Х. или тех, кто видел его после 31 января 2018 года просят сообщить по тел. 8(81437) 5-90-11, +79113117020, +79113998941, 02 или 102.

Просят откликнуться пассажиров поезда № 22 (Санкт-Петербург - Мурманск, выезд из Санкт-Петербурга 30.01.2018 г.), которые могут располагать информацией о пропавшем.