В Карелии разыскивают мужчину, пропавшего неделю назад

В Пряжинском районе пропал седовласый мужчина, ведется поиск.
В паблике поискового отряда «ЛизаАлерт» появилось сообщение о розыске 55-летнего Виктора Александровича Л., жителя поселка Эссойла Пряжинского района.
Последний раз пропавшего видели 6 сентября.
Приметы: рост 172 см, худой, волосы седые, глаза голубые. На мужчине были одеты селеная куртка, зеленая кепка и штаны цвета хаки.
В данный момент ведутся поиски.
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