В Карелии разыскивают мужчину, сбежавшего с чужими документами

Мужчину подозревают в краже документов, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками полиции по Олонецкому району устанавливается местонахождение 28-летнего Владимира Л., подозреваемого в краже документов. Последнее место регистрации: Санкт-Петербург, улица Мебельная.

При себе может иметь банковские карты и различные документы (в том числе, паспорт, военный билет, трудовую книжку, ИНН) на имя Никитина Павла Владимировича 1986 года рождения.

Всех, кто располагает сведениями о месте нахождения разыскиваемого, полиция просит сообщать значимые сведения по номерам телефонов: +7-960-212-22-61, +7-921-225-54-16, а также (814-36) 4-14-18.



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