В Карелии разыскивают пропавшего без вести мужчину, который уехал на заработки (ФОТО)

Всех, кто что-то знает о пропавшем, полиция просит помочь, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские Олонецкого района разыскивают Романа Леонидовича Н., 1982 года рождения, уроженца села Видлица.

Мужчина в конце прошлого года уехал на заработки, возможно, за пределы Карелии, с 7 июля 2022 года не выходит на связь.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, полиция просит сообщать сведения по номеру телефона дежурной части ОМВД 8-8142-364-01-71 или 8-911-661- 93-58.