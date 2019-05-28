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Новости. Происшествия
12:39, 28 Мая 2019
фото: ТАСС / Сергей Мальгавко

В Карелии разыскивают водителя, совершившего два ДТП за 20 минут

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Водитель на красном Chevrolet столкнулся с автомобилем и сбил пенсионерку за 20 минут, сообщили в ГИБДД Карелии.

Ведется розыск гражданина, который с разницей в 20 минут совершил два ДТП и скрылся.

27 мая в 8.30 в Медвежьегорском районе на 610 км федеральной автодороги А-119 "Вологда-Медвежьегорск" водитель автомобиля Chevrolet Aveo (Т 275 НВ 4) выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ. Травмы получила 62-летняя пассажирка отечественного автомобиля, ей оказана помощь.

Спустя 20 минут в полицию района поступила информация о наезде на пешехода в п. Повенец. Водитель автомобиля Chevrolet допустил выезд на обочину дороги в районе дома №1 по ул. Гористой, где совершил наезд на 63-летнюю женщину.

В результате ДТП пешеход получила травмы, ей была оказана медицинская помощь.

В настоящее время продолжается розыск водителя. Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого или его личности, полиция просит сообщать по телефонам: (81434) 5-65-33 или 02 (102).

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