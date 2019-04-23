В Карелии ребенок не смог самостоятельно слезть с дерева

У ребенка застряла нога, сообщили в МЧС Карелии.

Инцидент произошел 22 апреля в Сегеже в 17.00 на ул. Антикайнена, 14А.

Спасателям поступил звонок с просьбой о помощи – у ребенка застряла нога в дереве.

Пожарные с помощью бензопилы освободили ногу ребенка и спустили его вниз.