В Карелии ребенок не смог самостоятельно слезть с дерева

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У ребенка застряла нога, сообщили в МЧС Карелии.
Инцидент произошел 22 апреля в Сегеже в 17.00 на ул. Антикайнена, 14А.
Спасателям поступил звонок с просьбой о помощи – у ребенка застряла нога в дереве.
Пожарные с помощью бензопилы освободили ногу ребенка и спустили его вниз.
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