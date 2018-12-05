В Карелии ребенок пострадал в ДТП

Авария произошла на 270 км федеральной автодороги "Сортавала", сообщили в ГИБДД Карелии.

В Сортавальском районе 4 декабря в 20.30 водитель, управляя автомобилем Nissan Almera, совершила съезд в кювет.

В результате происшествия травмированы два пассажира: 57-летняя женщина и 10-летний мальчик.