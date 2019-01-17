В Карелии решили развивать авиатуризм

Аэропорт "Петрозаводск" планирует развивать новое направление – авиатуризм, первые рейсы ожидаются весной.

Как сообщается на сайте предприятия, руководством аэропорта совместно с компанией из Санкт-Петербурга "Центр поддержки и популяризации малой авиации в Северо-Западном регионе "АвиаДом" и турфирмами разработано направление уникального туристического продукта "Авиационный туризм". Результатом совместной работы стало соглашение о сотрудничестве в области организации и развития авиатуризма.

"В рамках соглашения будут формироваться группы из числа пилотов авиации общего назначения и сопровождающих их лиц для проведения авиатуров в Республике Карелия, а также разрабатываться экскурсионные программы по авиационной тематике с привлечением представителей туроператоров", - написано на сайте аэропорта.

Начиная с весны 2019 года частные самолеты малой авиации Санкт-Петербурга, Москвы, и стран зарубежья (в том числе любителей авиации из Финляндии) будут осуществлять полеты по территории Карелии на собственных самолетах (малая авиация) и знакомиться с важными достопримечательностями региона. В программу будут задействованы посадочные площадки Сортавала, Костомукша, Пудож и аэропорт Петрозаводска.

За основу турпрограммы принят авиатур "Песочные часы Карелии" по маршруту: Кусино – Пески (г. Петрозаводск) – Сортавала – Вытегра – Кусино. Примерная программа рассчитана на 6 дней и включает в себя встречу пилотов и гостей, экскурсии по достопримечательностям в местах базирования воздушных судов, ознакомительные и ночные полеты, питание в кафе и ресторанах, обсуждение направлений программы тура, экскурсия на остров Кижи, экскурсия на остров Валаам, экскурсия в Рускеала на Мраморный каньон.

Кроме того, с октября 2018 года через аэропорт Петрозаводск начала проходить трасса местных воздушных линий, связывающих Карелию со странами Евросоюза через северного соседа – Финляндию. Наличие пункта таможенного досмотра позволяет принимать иностранные воздушные суда малой авиации, минуя столичные аэропорты, что открывает перспективы создания в Карелии туристического "хаба" для авиатуристов и гостей из стран Европы.